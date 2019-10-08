Кастинг актеров на главные роли фильма Натальи Постоваловой пройдет в Гдовском районе 9 октября

12:44, 08 октября 2019, ПАИ

9 октября в селе Ямм Гдовского района в средней школе состоится кастинг для фильма с рабочим названием «Кончилось лето». Об этом сообщается на странице группы «Граждане Гдовского края».

На главные роли требуются юноши в возрасте от 12 до 16 лет ростом до 170 см. Начало кастинга в Яммской школе в 12:00

Съемки полнометражного фильма режиссера Натальи Постоваловой стартуют в Псковской области следующим летом. На прошлой неделе постановщик встретился с гдовскими ребятами.

В сентябре в Пскове уже состоялся кастинг на главные роли в фильме Натальи Постоваловой.

В мае 2019 года администрация Псковской области подписала соглашение, согласно которому на базе Театрально-концертной дирекции создан Центр поддержки кинематографии. Он получил полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Заявки на возмещение части на производство фильмов, снятых на территории Псковской области, а также вопросы можно направлять на адрес электронной почты kino@tkd-pskov.ru.