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Общество

Сбербанк подтвердил информацию о взрыве банкомата в Череповце

Сбербанк подтвердил информацию о взрыве банкомата в Череповце. «Средства не похищены», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Там отметили, что в настоящее время на месте происшествия идут следственные действия, а отделение банка, где произошёл взрыв, закрыто для проведения восстановительных работ. Ближайший к закрывшемуся офис Сбербанка находится на улице Молодёжной, 16.

Взрыв прогремел 8 октября, когда 37-летний житель Петрозаводска пытался вскрыть банкомат, расположенный на первом этаже жилого дома, с помощью газового оборудования. Мужчина погиб на месте. При этом несущие конструкции дома повреждены не были, никто их жильцов не пострадал.

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