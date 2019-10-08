Сбербанк подтвердил информацию о взрыве банкомата в Череповце

13:11, 08 октября 2019, ПАИ

Сбербанк подтвердил информацию о взрыве банкомата в Череповце. «Средства не похищены», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Там отметили, что в настоящее время на месте происшествия идут следственные действия, а отделение банка, где произошёл взрыв, закрыто для проведения восстановительных работ. Ближайший к закрывшемуся офис Сбербанка находится на улице Молодёжной, 16.

Взрыв прогремел 8 октября, когда 37-летний житель Петрозаводска пытался вскрыть банкомат, расположенный на первом этаже жилого дома, с помощью газового оборудования. Мужчина погиб на месте. При этом несущие конструкции дома повреждены не были, никто их жильцов не пострадал.