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Общество

Губернатор: Власти Псковской области готовы поддерживать идеи и новации ФНС

Власти Псковской области готовы поддерживать идеи и новации регионального управления Федеральной налоговой службы, заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководителем Межрайонной инспекции ФНС России по Северо-Западному федеральному округу Владимиром Васильевым.

Главе региона официально представили руководителя областного УФНС Анну Кутузову, которая с февраля 2019 года исполняла обязанности начальника территориального ведомства, а в начале октября заняла пост без приставки «и. о.» в соответствии с приказом министра финансов РФ Антона Силуанова.

Владимир Васильев дал высокую оценку профессиональным качествам Анны Кутузовой. По его словам, она является искренне преданным службе человеком. Также руководитель МИФНС по Северо-Западу положительно оценил о работу территориального ведомства: «По показателям, которые устанавливает Федеральная налоговая служба России для оценки деятельности, Управление занимает уровень выше среднего. Сейчас ведомство имеет хорошую динамику развития». Владимир Васильев выразил уверенность, что задачи и стратегические цели, поставленные на 2019 год, будут достигнуты.

Михаил Ведерников заметил, что у руководства региона и органов исполнительной власти сложились с территориальным управлением и ФНС России конструктивные взаимоотношения. Он выразил благодарность представителям ведомства за то, что они «слышат» регион и помогают в решении ряда проблем.

Губернатор напомнил, что в этом году не один раз проводил встречи с Анной Кутузовой, на которых обсуждалась реализация государственной налоговой политики на территории Псковской области. «Очень приятно, что у регионального управления всегда есть новации и идеи, которые мы со своей стороны готовы поддерживать», — заключил глава региона.

Анна Кутузова поблагодарила руководителей за оказанное доверие и заявила о готовности выполнять свою работу в соответствии с теми задачами и функциями, которые возложены на нее Федеральной налоговой службой. Также Анна Кутузова готова внести свой вклад в развитие Псковской области.

Она трудится в налоговых органах почти 25 лет, начинала государственным налоговым инспектором, дослужилась до начальника Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. Имеет благодарность руководителя ФНС России за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу. Также в числе наград – почетные грамоты Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области, администрации Псковской области, знак отличия «Отличник ФНС России», почетная грамота УФНС России по Псковской области, знак отличия «Почетный работник ФНС России».

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