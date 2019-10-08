Три дня выходных ожидают россиян в ноябре

16:24, 08 октября 2019, ПАИ

В ноябре жители России будут отдыхать три дня подряд – с 2 по 4 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роструда.

Это связано с тем, что государственный праздник День народного единства в этом году выпадает на понедельник. При этом в пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, так как он не предшествует непосредственно праздничному 4 ноября.

Следующие длинные выходные для россиян будут уже на новогодние каникулы - с 1 по 8 января.

С графиком праздников и выходных в 2020 году можно ознакомиться здесь>>>