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Общество

Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки

Фото Дарьи Хватковой

Более 40 млн рублей направят из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение Псковской областной универсальной научной библиотеки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Сейчас на объекте ведутся прокладка инженерных коммуникаций и внутренние отделочные работы. 23 сентября вице-губернатор Псковской области Василий Осипов поручил увеличить темп работ на строительной площадке областной универсальной научной библиотеки.

Здание Псковской областной универсальной научной библиотеки ввели в эксплуатацию в 1962 году. С тех пор оно ни разу капитально не ремонтировалось. Реконструкция здания началась в 2018 году.

Всего на работы планируется направить более 210 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013 — 2020 годы. Ход реализации проекта находится на контроле губернатора области Михаила Ведерникова.

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