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Общество

Прокуратура не обнаружила на улице Свердлова в Пскове 106 закупленных городом камер

В Пскове во время реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» так и не установили камеры видеонаблюдения, которые были закуплены в рамках муниципального контракта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В рамках муниципального контракта на улице Свердлова и в прилегающих парковых зонах должна была быть установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 106 камер. Её общая стоимость превысила 17 млн рублей.

По данным прокуратуры, камеры были приобретены, но не установлены, при этом муниципальный заказчик подписал акты приемки и оплатил фактически невыполненные подрядчиком работы в полном объеме.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и осуществления уголовного преследования.

27 сентября на 39-й сессии Псковской городской Думы депутаты одобрили безвозмездную передачу  системы уличного видеонаблюдения в областное управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Тогда было объявлено, что общая стоимость системы 17 млн 249 тысяч рублей: 10 млн рублей – это цена инфраструктуры, в 5 млн рублей обошлись 96 угловых камер, в 1 млн рублей - 10 поворотных камер.

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