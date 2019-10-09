Рынок недвижимости оценят на Талабских островах для организации гостевых домов и предоставления соцжилья

11:24, 09 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оценить рынок недвижимости на Талабских островах. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сопровождающий главу региона в поездке 9 октября, выяснить предстоит, кому принадлежат земельные участки и здания, в том числе, заброшенные, оценить их состояние и, возможно, выкупить для организации гостевых домов, предоставления социального жилья.

По словам главы региона, это позволит создать условия для проживания прибывающих на острова специалистов, а также паломников и туристов. Ежегодно на острова прибывают около 15 тысяч человек.

На данный момент обсуждается возможность взимания с гостей экологического или туристического сбора. Средства планируется тратить, в том числе, на вывоз мусора с островов, поскольку здесь нет возможности его перерабатывать или захоранивать.

Власти обсуждают также возможность создания вдоль причальной линии сети стационарных торговых точек для гостей, где могли бы торговать местные жители и в форме налоговых отчислений тем самым пополнять бюджет района.

Жители островов особо отметили, что в настоящее время посещение туристами происходит стихийно, занимаются доставкой, в том числе, частные перевозчики, которых никто не контролирует.