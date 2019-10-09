Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы

11:41, 09 октября 2019, ПАИ

На Талабских островах планируют создать Союз рыбаков для отстаивания интересов местных жителей. На сегодняшний день ловля рыбы — один из основных видов заработка мужского населения островов. 9 октября с жителями встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время у местных рыбаков нет квот, и на рыбалку они выходят, по сути, нарушая закон.

Глава региона подчеркнул, что все должно быть в рамках закона, а потому необходимо продумать алгоритм работы местного Союза рыбаков и предоставить входящим в его состав рыбодобытчикам особые квоты. Михаил Ведерников подчеркнул, что готов обсудить этот вопрос с Минприроды РФ.

Местные жители настаивают на необходимости восстановления рыболовного промысла. По их словам, это позволит привлечь молодежь на острова и обеспечит постоянную занятость для островичей.