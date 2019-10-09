Создать музей Талабских островов предложил псковский губернатор

12:03, 09 октября 2019, ПАИ

В Псковской области может быть создан музей Талабских островов. С таким предложением выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам визита на один из островов 9 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что на ближайшие 2 — 3 года рассчитана программа развития данной территории. Предлагается не просто реконструировать дороги, модернизировать электросети, обеспечить бесперебойное сообщение с «большой землей», но и создать условия для привлечения молодых специалистов в эти края. А для этого необходимо жилье, выделение земельных участков, создание учреждений, в которых можно проводить свой досуг.

Одной из таких точек предполагается сделать здание дома культуры. Сейчас оно в плачевном состоянии. Нет окон и дверей, требуется ремонт кровли. Губернатор сообщил, что с банками достигнуты договоренности и выделении 3 млн рублей на первоочередные работы. В их перечень вошла замена кровли, двери и окна. Однако Михаил Ведерников на встрече с местными жителями предостерег: за зданием после его ремонта необходимо следить, чтобы не разбили окна, а двери не оказались в каком-нибудь частном подворье. «Важно, чтобы объект жил и работал», - добавил он. В качестве предложения прозвучало создание музея Талабских островов. Это будет еще одна точка на карте островов, которая привлечет туристов и паломников.