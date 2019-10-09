Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности

13:39, 09 октября 2019, ПАИ

106 камер, которые были установлены в Пскове в рамках реконструкции улицы Свердлова и примыкающих к ней пространств, были демонтированы в целях их сохранности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Павла Андреева.

По его словам, в рамках исполнения муниципального контракта камеры видеонаблюдения в количестве 106 штук были смонтированы, проверена их работоспособность, после чего муниципальный заказчик подписал акты приемки и оплатил выполненные подрядчиком работы.

Однако, поскольку отсутствовала эксплуатирующая организация и комплекс обработки информации с камер, а также с целью сохранности дорогостоящего оборудования, видеокамеры были демонтированы. Оборудование поместили на хранение в Управление строительства и капитального ремонта.

По решению Псковской городской Думы от 27 сентября комплекс видеонаблюдения передан в областному Управлению обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. «Сейчас идет «бумажный» процесс передачи указанного имущества. Параллельно идет подготовка к заключению контракта с энергетиками о подключении электричества к объектам. По окончании всех необходимых процедур, камеры вновь будут установлены на места назначения и начнут эксплуатироваться», - подчеркнул Павел Андреев.

Общая стоимость комплекса видеофиксации превысила 17 миллионов рублей, из них 10 миллионов пошли на создание инфраструктуры, 5 миллионов – на покупку 96 угловых камер и миллион на приобретение 10 поворотных.

Прокуратура в ходе проверки не обнаружила камер на улице Свердлова и прилегающих пространствах, в связи с чем направила материалы в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и проведения расследования.