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Общество

Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию

Молодежный театр моды «Абстракция» из Великих Лук завоевал Гран-при фестиваля детских театров моды «В гостях у мэтра», который прошел на подиуме Дома моды Вячеслава Зайцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщила помощник руководителя театра, педагог дополнительного образования великолукской школы № 5 Анна Светлова.

Фестиваль был посвящён 25-летию сотрудничества известного русского кутюрье и ассоциацией детских творческих объединений «Золотая игла», в которую великолукский коллектив входит с 2009 года.

В этот раз президент ассоциации и Вячеслав Зайцев отобрали 20 лучших театров моды России и Казахстана и коллекции, которые были представлены на фестивале. Великолучанки показали коллекцию «Небесные миражи», ставшую призером 21-го национального конкурса «Золотая игла» в 2017 году, темой которого была «наука и мода».

«Такой фестиваль был впервые, он исключал соревнования, и все участники получили дипломы лауреатов», - рассказала Анна Светлова. При этом, добавила она, в качестве подарка Вячеслав Зайцев отметил два коллектива – диплом лауреата первой степени получил театр моды «Алиса» из Иваново – родного города кутюрье, а великолучанки выиграли Гран-при фестиваля.

Накануне стало известно о том, что другой знаменитый модельер Валентин Юдашкин высоко оценил платье, созданное воспитанницей Красногородской специальной коррекционной школы-интерната Анной Фёдоровой. Теперь девушка по приглашению кутюрье примет участие в «Неделе моды» в Москве.

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