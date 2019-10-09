10 охотников-нарушителей выявили в Псковской области

16:09, 09 октября 2019, ПАИ

В Псковской области в ходе операции «Охота» правоохранители выявили 10 фактов нарушения правил оборота гражданского оружия. Как сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, всего были проверены 199 охотников.

Операция проводится для выявления и пресечения фактов незаконной охоты и браконьерства, обнаружения лиц, находящихся в нетрезвом виде при ношении огнестрельного оружия. Операция прошла на территории ряда районов, в ней приняли участие сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, органов внутренних дел и представители областного комитета по природным ресурсам и экологии.

Сотрудники Росгвардии разъясняли гражданам требования федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения оружия, рассказывали об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах. Также псковичей предупредили о недопустимости ношения огнестрельного оружия в состоянии опьянения, небрежного хранения оружия.

На данный момент в Псковской области открыт сезон охоты на некоторых копытных, бурого медведя, пушных животных и пернатую дичь.