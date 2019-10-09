0
22:28
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
20:45
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
17:42
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
16:17
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
14:38
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Еще новости
Общество

Фундамент церкви XV века нашли археологи в Чудском озере

Российские археологи исследовали дно Чудского озера в Псковской области и обнаружили в полутора километрах от берега на глубине порядка одного метра фундамент церкви XV века, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрия Субетто.

Археологи считают, что церковь начали возводить в XV веке, поскольку в летописях есть упоминание о соответствующем сооружении датируемое 1450-м годом.

По словам Дмитрия Субетто, 800 лет назад территория Чудского озера была сушей, а обнаруженные рядом с основанием церкви искусственные рвы могут стать предметом дальнейших исследований.

Археологи планируют провести исследования и на соседних озерах, чтобы определить, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени. Главная цель исследовательской экспедиции – узнать точное место знаменитого сражения.

В настоящий момент разрабатывает проект музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище». Также на берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
09 октября 2019
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
09 октября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы

Идет загрузка...