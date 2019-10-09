Фундамент церкви XV века нашли археологи в Чудском озере

21:38, 09 октября 2019, ПАИ

Российские археологи исследовали дно Чудского озера в Псковской области и обнаружили в полутора километрах от берега на глубине порядка одного метра фундамент церкви XV века, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрия Субетто.

Археологи считают, что церковь начали возводить в XV веке, поскольку в летописях есть упоминание о соответствующем сооружении датируемое 1450-м годом.

По словам Дмитрия Субетто, 800 лет назад территория Чудского озера была сушей, а обнаруженные рядом с основанием церкви искусственные рвы могут стать предметом дальнейших исследований.

Археологи планируют провести исследования и на соседних озерах, чтобы определить, какие были палеоклиматические параметры в тот период времени. Главная цель исследовательской экспедиции – узнать точное место знаменитого сражения.

В настоящий момент разрабатывает проект музейно-выставочного комплекса «Ледовое побоище». Также на берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому.