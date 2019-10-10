Ещё один участок с реверсивным движением появился на трассе Санкт-Петербург - Псков

09:58, 10 октября 2019, ПАИ

На трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия на мосту через реку Обла на подъезде к Луге в Ленинградской области начинается второй этап планово-предупредительных работ, поэтому пропускная способность моста будет ограничена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В связи с началом работ по замене двух деформационных швов на новые швы с полимерным компенсатором с 9 по 25 октября по мосту будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения на этом участке автодороги будет ограничена до 40 км/ч.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

7 октября реверсивное движение ввели на путепроводе, расположенном над железной дорогой на трассе Р-23 в Псковском районе. Здесь работы планируется завершить к 15 октября.