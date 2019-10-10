В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко

10:03, 10 октября 2019, ПАИ

В Мордовии простились с рядовым 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 21-летним Александром Рыбалко, который погиб при десантировании под Псковом 2 октября. Как пишет портал sm-news.ru, похороны состоялись в селе Поводимово Дубенского муниципального района 9 октября.

На церемонию прощания также прибыли сослуживцы Александра Рыбалко. На память о сыне они передали матери его десантный берет и флаг небесно-голубого цвета.

Во время массовой выброски десанта 2 октября у солдата-срочника одновременно сработали основной и запасной парашюты, перехлестнулись стропы, что привело к неконтролируемому падению. Александру Рыбалко оставалось служить до демобилизации 2 недели.