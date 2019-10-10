13 тысяч приставок для цифрового телевидения продали в Псковской области

12:48, 10 октября 2019, ПАИ

В Псковской области проданы 13 тысяч приставок для цифрового телевидения. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев в прямом эфире проекта ПАИ-live 10 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил, что стоимость приставок для цифрового телевидения в регионе составляет от 800 до 2 тысяч 500 рублей. При этом в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» среди жителей Псковской области разыгрывались приставки для цифрового ТВ.

Руководитель регионального управления цифрового развития и связи также призвал псковичей, покупать дециметровые антенны. По его словам, у Почты России такое оборудование стоит от 160 рублей.

Денис Матвеев отметил, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей. По словам гостя эфира, порядка 650 человек воспользовались этой возможностью. На данный момент в Псковской области в виде компенсации за цифровые приставки выплачены около 700 тысяч рублей. «Хотя наша область считается большой по количеству малообеспеченных людей, такой услугой не все воспользовались», - отметил Денис Матвеев.

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина отметила, что оптимальным является система коллективного приема телевидения в многоквартирных домах. «Тогда не надо будет экспериментировать с дециметровой комнатной антенной», - пояснила она и добавила, что это нужно для того, чтобы кабельщик «не хулиганил с ценой», потому что многие могут принять решение об установке общедомовой антенны.

Екатерина Ларина также подчеркнула, что цифровое телевидение создало здоровую конкуренцию для кабельщиков.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать по телефону горячей линии 8-800-100-60-11 и через информационный портал смотрицифру.псков.рф. В муниципалитетах работают более 200 волонтеров, которые оказывают помощь в настройке оборудования.