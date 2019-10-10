0
12:41
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
12:05
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:57
Мужчина на кухне — 3.0. №20. Обед холостяка от Дмитрия Цопова
10:03
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
09:45
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
09:08
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
22:28
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Еще новости
Общество

13 тысяч приставок для цифрового телевидения продали в Псковской области

В Псковской области проданы 13 тысяч приставок для цифрового телевидения. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев в прямом эфире проекта ПАИ-live 10 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев отметил, что стоимость приставок для цифрового телевидения в регионе составляет от 800 до 2 тысяч 500 рублей. При этом в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» среди жителей Псковской области разыгрывались приставки для цифрового ТВ.

Руководитель регионального управления цифрового развития и связи также призвал псковичей, покупать дециметровые антенны. По его словам, у Почты России такое оборудование стоит от 160 рублей.

Денис Матвеев отметил, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей. По словам гостя эфира, порядка 650 человек воспользовались этой возможностью. На данный момент в Псковской области в виде компенсации за цифровые приставки выплачены около 700 тысяч рублей. «Хотя наша область считается большой по количеству малообеспеченных людей, такой услугой не все воспользовались», - отметил Денис Матвеев.

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина отметила, что оптимальным является система коллективного приема телевидения в многоквартирных домах. «Тогда не надо будет экспериментировать с дециметровой комнатной антенной», - пояснила она и добавила, что это нужно для того, чтобы кабельщик «не хулиганил с ценой», потому что многие могут принять решение об установке общедомовой антенны.

Екатерина Ларина также подчеркнула, что цифровое телевидение создало здоровую конкуренцию для кабельщиков.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября. Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать по телефону горячей линии 8-800-100-60-11 и через информационный портал смотрицифру.псков.рф. В муниципалитетах работают более 200 волонтеров, которые оказывают помощь в настройке оборудования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
10 октября 2019
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 октября 2019
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
10 октября 2019
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
10 октября 2019
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
10 октября 2019
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
09 октября 2019
Более 150 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Историк-архивист Николай Меньшов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
09 октября 2019
Школьный хор из Опочки стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...