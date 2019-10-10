На два дня закрыта для транспорта часть центрального подъезда к кладбищу «Орлецы-2» в Пскове
С 10 по 11 октября в Пскове закрыт для движения автомобилей, кроме спецтранспорта, участок центральной дороги кладбища «Орлецы-2», начиная от поворота на кладбище «Орлецы-3». Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры приняты в связи с проведением дорожных работ.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.
Из-за проведения ремонтных работ конечную остановку городского автобуса №8 в Орлецах временно перенесли на остановку «Площадка».