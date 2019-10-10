0
17:11
Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
16:34
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
14:52
В добрые руки: Семь удивительных собак псковского приюта «Лесопилка»
14:01
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
12:41
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
12:05
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:57
Мужчина на кухне — 3.0. №20. Обед холостяка от Дмитрия Цопова
Еще новости
Общество

На два дня закрыта для транспорта часть центрального подъезда к кладбищу «Орлецы-2» в Пскове

С 10 по 11 октября в Пскове закрыт для движения автомобилей, кроме спецтранспорта, участок центральной дороги кладбища «Орлецы-2», начиная от поворота на кладбище «Орлецы-3». Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры приняты в связи с проведением дорожных работ.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Из-за проведения ремонтных работ конечную остановку городского автобуса №8 в Орлецах временно перенесли на остановку «Площадка».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
10 октября 2019
Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
10 октября 2019
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
10 октября 2019
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
10 октября 2019
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 октября 2019
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
10 октября 2019
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
10 октября 2019
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
10 октября 2019
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...