Ремонтные работы на газопроводе ведутся в реке Великой в Пскове

17:22, 10 октября 2019, ПАИ

Пскове в реке Великой ведутся ремонтные работы на газопроводе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков», комментируя ситуацию со сбрасыванием в реку Великую мешков.

В организации отметили, что в 2018 году в рамках «План-графика обследования подводных газопроводов» в Пскове были обследованы 5 подводных переходов и на 4 из них выявлены нарушения: смещение газовой трубы относительно ее проектного расположения, а также вымывание грунта в месте залегания газопровода.

На данный момент по заказу АО «Газпром газораспределение Псков» специализированная организация проводит плановые работы по балластировке подводной части газопровода и восстановлению его охранной зоны. Работы по всем 4 объектам планируется завершить до конца октября.

Всего в ходе восстановительных работ будут использованы 1 тысяча 118 мешков с песком и 72 гибких бетонных мата.