В Пскове общественную премию превратили в площадку для троллинга и политических баталий

19:13, 10 октября 2019, ПАИ

На редакцию Псковского агентства информации оказывается давление в связи с отказом в регистрации в качестве номинанта на премию «Народное признание» журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой. Поводом стал пункт Положения премии, исключающий возможность участия людей, которые «преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или имеют юридически неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость». Светлану подозревают в публичном оправдании терроризма с использованием средств массовой информации.

Заявку о выдвижении журналистки направил Николай Рассадин, псковский поэт и бизнесмен. Ответ редакции 10 октября он разместил на своей странице в соцсетях: «Редакция Псковского агентства информации получила вашу заявку о номинировании псковской журналистки Светланы Прокопьевой на общественную премию «Народное признание» в категории «Поступок». Благодарим вас за интерес к премии. Информируем вас о том, что данная заявка не может быть включена в перечень рассмотренных в связи с противоречием пункту 5 части 5 Положения о премии. Он гласит: «Претендовать на получение премии не могут люди, которые преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или имеют юридически неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость». Познакомиться с документом можно по ссылке: https://informpskov.ru/news/307946.html».

Комментаторы не стали сдерживаться в эмоциональных оценках.

«Подобный пункт есть во многих положениях о премиях и наградах, - уточнила главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова. - Печально, что общественную премию с 10-летней историей превратили в площадку для троллинга и политических баталий. На протяжении всей своей истории «Народное признание» было вне политики. Надеюсь, что к моменту вручения наград давление на редакцию прекратится, а сама ситуация никак не скажется на номинантах и тех, кто их выдвинул».

В номинации «Поступок», как следует из Положения о премии, на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок. В ней на данный момент выдвинуты: школьник, спасший свою одноклассницу, и житель Порхова, спасший тонувшую девочку.