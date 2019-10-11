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Общество

Мастер-класс по воркауту пройдет в Великих Луках 12 октября

Фото Дарьи Хватковой

Великолукские атлеты проведут мастер-класс по воркауту на городском пляже Великих Лук 12 октября, сообщил Псковскому агентству информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

По его словам, великолукские спортсмены занимаются воркаутом уже несколько лет не только для себя, но и приобщают к этому виду спорта своих знакомых.

Встреча состоится на новой воркаут-площадке в 15:00. При себе желающим принять участие в тренировке необходимо иметь спортивную одежду и «хорошее настроение», отметил Виталий Дидыч.

«За новую площадку выражаем огромную благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, администрациям региона и города Великие Луки, а также депутату Государственной думы Александру Козловскому», — добавил он.

В 2020 году в Псковской области состоится Фестиваль воркаута. Спортивное мероприятие, которое будет проводится на постоянной основе, анонсировал губернатор Михаил Ведерников.

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