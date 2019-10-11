0
15:47
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
15:47
Пиксели на ветер: «Гемини» - Уилл Смитт сражается со своим клоном в провальном фильме Энга Ли
12:02
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
20:23
Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошёл в Молодёжном центре
16:34
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
16:27
Что смотреть в кино: новая картина Вуди Аллена и «Гемини» - технологический прорыв Энга Ли
15:30
Псковская область перевыполнила план по посещаемости учреждений культуры на 23,8%
Еще новости
Культура

Пиксели на ветер: «Гемини» - Уилл Смитт сражается со своим клоном в провальном фильме Энга Ли

В прокат вышел фантастический блокбастер «Гемини» от режиссера Энга Ли, снявшего в свое время «Горбатую гору» и «Халка», который теперь, дождавшийся необходимых компьютерных технологий, поставил боевик в формате 3D+ при 120 кадрах в секунду с Уиллом Смитом в главной роли. Но эти самые передовые технологии, а к тому же откровенно слабый сценарий, и уничтожили картину Энга Ли, считает Муслим Камалов.

Метко пульнув с огромного расстояния через окно скоростного поезда в толстую шею международного террориста, наемный госкиллер по имени Генри Броган (Уилл Смит) уходит на заслуженный покой колотить скворечники в Джорджии. Через какое-то время Генри встречается со старым другом на белоснежной яхте и узнает, что, оказывается, ликвидировал вовсе не террориста, а безобидного русского ученого. Об утечке информации узнают в Американском разведывательном управлении (АРУ), подвесив в нужный момент в воздухе над яхтой назойливо жужжащий дрон, которого, конечно же, никто не заметил.

Директора АРУ в полном бешенстве решают поблагодарить за службу Брогана и тихонечко ночью убрать отставного киллера. Генри хоть и 51 (о чем он, кстати, будет постоянно напоминать), но навыки еще при нем, как и острый слух: перебив силовиков он хватает подругу Дэнни (Мэри Элизабет Уинстэд), с которой познакомился днем ранее, и вместе они пускаются в бега. В это время руководитель секретного подразделения «Гемини» Клей Веррис (Клайв Оуэн), клонировавший давным-давно Брогана, посылает за ним его 23-летнюю копию.

Фильмы про враждебно настроенных двойников или картины о, так называемых, доппельгангерах – старинный и весьма уже избитый поджанр, который поддается, увы, не каждому режиссеру. От, собственно, «Двойника» до «Луны 2112» и недавнего «Мы» Джордана Пила: список лент тянется с начала 50-х, но режиссер Энг Ли вдохновлялся, очевидно, уже более поздними фильмами, а больше всего, судя по всему, «Репликантом» Ринго Лэма с Жан-Клодом Ван Даммом. «Гемини» же идет по следам этого, практически уже древнего, нелепого боевика, немного переворачивая историю и берет не столько лучшее, сколько самое ужасное от фильма.

«Гемини» - тот еще многострадальный проект: история была придумана еще в 1997 году, а в режиссерское кресло метил сам Тони Скотт («Лучший стрелок», «Враг государства») и еще пачка других режиссеров. На главную роль в свое время претендовали лучшие из лучших – от Клинта Иствуда и Харрисона Форда, до Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне. Но что-то пошло, по традиции, не так – то ли технологии не позволяли запустить все задуманное в производство, то ли еще что-то, - и проект отправился на полку собирать пыль и ждать своего часа. В 2017 году (в кризисную эпоху) о нем опять заговорили: Paramount предложила поставить картину Энгу Ли – режиссеру «Горбатой горы» и «Халка», который когда-то стал первопроходцем с фильмом «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» в режиме съемки в 120 кадров в секунду, и теперь решивший применить этот бесценный опыт именно в «Гемини». И если 120 FPS в случае с «Билли Линном» воздействовали как на ленту, так и на зрителя весьма положительно, усиливая эффект присутствия и придавая еще больше реализма происходящему, к примеру, снятым в почти документальном стиле боям в Ираке, то в «Гемини» такая высокая частота кадров ничем не оправдана. Это технологии ради технологий и, что более вероятно, их очередное испытание, всего лишь дикое желание Энга Ли ударить в одну воронку дважды, но уже выступая перед широкой публикой с многомиллионным блокбастером.

Который, к сожалению, разочаровывает больше, чем ожидаешь и причем сразу по всем параметрам. На удивление убого написанный автором «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом сценарий до ужаса слаб и примитивен как на уровне драматургии, так и диалогов: кроме шуток о возрасте героя Уилла Смита, собственно, Смиту больше и нечего сказать, а базисы гуманизма, которые здесь пытаются пропихнуть в дико нелепом финале, поданы словно это учебный фильм по социологии для средней школы. Поразительно, конечно, как в это совершенно пресное произведение смогла просочиться одна неплохая расистская шутка.

Казалось бы, откровенно слабое содержание фильма должно компенсироваться бойкой формой, которой, к тому же, так яростно хвастались создатели со времен релиза первых трейлеров и дополнительных материалов о съемках. Но «Гемини» и здесь уверенно дает сбой. Все заявленные революционные технологии, примененные в фильме, в том числе и 120 FPS уничтожают сам фильм: частота кадров не дает воспринимать картину серьезно, как действительно большое кино, а точнее, превращает ленту в дорогущий сериал телеканала НТВ, только с Уиллом Смитом. Весь экшн поставлен вроде бы бодро и сносно, но почему-то выглядит и звучит до мучительного чудовищно, будь это погоня на цветастых мопедах, идиотская драка в катакомбах или финальная перестрелка, где из экрана в рапиде изящно летят чипсы и сухарики – одинаково вызывающие только лишь недоумение эпизоды.

Спецэффекты, графика, CG-модель 23-летнего Смита времен, кажется, «Дня независимости» или первых «Людей в черном», где художники из питерджексоновского Weta Digital отрисовали, бедные, каждый полигон на коже, при всем при этом, скажем так, вовсе не удивляет и нисколько не поражает. Каких-то по-настоящему революционных вещей – идей или, может, сцен - Энг Ли в «Гемини» не предлагает, как бы вам не кричали с каждого постера или из трейлера. Это очень старомодное по сюжету, и более-менее технологически современное, сырое экспериментальное кино и на остальные 50% - кат-сцены компьютерной игры, где Клайв Оуэн лишь смешно кусается, а компьютерно-криповый Смит трясет губой и плачет натуральнее, чем настоящий. В остальном – омерзительное и бездарное творение Ли, впустую потраченные усилия. Пиксели на ветер.

Муслим Камалов
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Киногид
Пиксели на ветер: «Гемини» - Уилл Смитт сражается со своим клоном в провальном фильме Энга Ли Что смотреть в кино: новая картина Вуди Аллена и «Гемини» - технологический прорыв Энга Ли Кинопремьеры недели: «Джокер» - победитель Венецианского кинофестиваля, «Добыча» и «Волшебник» «К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам» Слишком star, чтобы умирать: почему новый «Рэмбо» Сильвестра Сталлоне не заслуживает внимания Кинопремьеры недели: последняя кровь «Рэмбо», «Зеровилль» и Yesterday Смерть в объективе: «Полароид» - черное пятно в карьере Ларса Клевберга Кинопремьеры недели: «Щегол», «Пункт назначения: смайл» и «Стриптизерши» Второе пришествие: «Оно 2» Андреса Мускетти – теперь о страхах 40-летних лузеров
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
11 октября 2019
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошёл в Молодёжном центре
10 октября 2019
Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошёл в Молодёжном центре
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
10 октября 2019
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
Псковская область перевыполнила план по посещаемости учреждений культуры на 23,8%
09 октября 2019
Псковская область перевыполнила план по посещаемости учреждений культуры на 23,8%
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
08 октября 2019
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
08 октября 2019
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского

Идет загрузка...