Пиксели на ветер: «Гемини» - Уилл Смитт сражается со своим клоном в провальном фильме Энга Ли

15:47, 11 октября 2019, ПАИ

В прокат вышел фантастический блокбастер «Гемини» от режиссера Энга Ли, снявшего в свое время «Горбатую гору» и «Халка», который теперь, дождавшийся необходимых компьютерных технологий, поставил боевик в формате 3D+ при 120 кадрах в секунду с Уиллом Смитом в главной роли. Но эти самые передовые технологии, а к тому же откровенно слабый сценарий, и уничтожили картину Энга Ли, считает Муслим Камалов.

Метко пульнув с огромного расстояния через окно скоростного поезда в толстую шею международного террориста, наемный госкиллер по имени Генри Броган (Уилл Смит) уходит на заслуженный покой колотить скворечники в Джорджии. Через какое-то время Генри встречается со старым другом на белоснежной яхте и узнает, что, оказывается, ликвидировал вовсе не террориста, а безобидного русского ученого. Об утечке информации узнают в Американском разведывательном управлении (АРУ), подвесив в нужный момент в воздухе над яхтой назойливо жужжащий дрон, которого, конечно же, никто не заметил.

Директора АРУ в полном бешенстве решают поблагодарить за службу Брогана и тихонечко ночью убрать отставного киллера. Генри хоть и 51 (о чем он, кстати, будет постоянно напоминать), но навыки еще при нем, как и острый слух: перебив силовиков он хватает подругу Дэнни (Мэри Элизабет Уинстэд), с которой познакомился днем ранее, и вместе они пускаются в бега. В это время руководитель секретного подразделения «Гемини» Клей Веррис (Клайв Оуэн), клонировавший давным-давно Брогана, посылает за ним его 23-летнюю копию.

Фильмы про враждебно настроенных двойников или картины о, так называемых, доппельгангерах – старинный и весьма уже избитый поджанр, который поддается, увы, не каждому режиссеру. От, собственно, «Двойника» до «Луны 2112» и недавнего «Мы» Джордана Пила: список лент тянется с начала 50-х, но режиссер Энг Ли вдохновлялся, очевидно, уже более поздними фильмами, а больше всего, судя по всему, «Репликантом» Ринго Лэма с Жан-Клодом Ван Даммом. «Гемини» же идет по следам этого, практически уже древнего, нелепого боевика, немного переворачивая историю и берет не столько лучшее, сколько самое ужасное от фильма.

«Гемини» - тот еще многострадальный проект: история была придумана еще в 1997 году, а в режиссерское кресло метил сам Тони Скотт («Лучший стрелок», «Враг государства») и еще пачка других режиссеров. На главную роль в свое время претендовали лучшие из лучших – от Клинта Иствуда и Харрисона Форда, до Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне. Но что-то пошло, по традиции, не так – то ли технологии не позволяли запустить все задуманное в производство, то ли еще что-то, - и проект отправился на полку собирать пыль и ждать своего часа. В 2017 году (в кризисную эпоху) о нем опять заговорили: Paramount предложила поставить картину Энгу Ли – режиссеру «Горбатой горы» и «Халка», который когда-то стал первопроходцем с фильмом «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча» в режиме съемки в 120 кадров в секунду, и теперь решивший применить этот бесценный опыт именно в «Гемини». И если 120 FPS в случае с «Билли Линном» воздействовали как на ленту, так и на зрителя весьма положительно, усиливая эффект присутствия и придавая еще больше реализма происходящему, к примеру, снятым в почти документальном стиле боям в Ираке, то в «Гемини» такая высокая частота кадров ничем не оправдана. Это технологии ради технологий и, что более вероятно, их очередное испытание, всего лишь дикое желание Энга Ли ударить в одну воронку дважды, но уже выступая перед широкой публикой с многомиллионным блокбастером.

Который, к сожалению, разочаровывает больше, чем ожидаешь и причем сразу по всем параметрам. На удивление убого написанный автором «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом сценарий до ужаса слаб и примитивен как на уровне драматургии, так и диалогов: кроме шуток о возрасте героя Уилла Смита, собственно, Смиту больше и нечего сказать, а базисы гуманизма, которые здесь пытаются пропихнуть в дико нелепом финале, поданы словно это учебный фильм по социологии для средней школы. Поразительно, конечно, как в это совершенно пресное произведение смогла просочиться одна неплохая расистская шутка.

Казалось бы, откровенно слабое содержание фильма должно компенсироваться бойкой формой, которой, к тому же, так яростно хвастались создатели со времен релиза первых трейлеров и дополнительных материалов о съемках. Но «Гемини» и здесь уверенно дает сбой. Все заявленные революционные технологии, примененные в фильме, в том числе и 120 FPS уничтожают сам фильм: частота кадров не дает воспринимать картину серьезно, как действительно большое кино, а точнее, превращает ленту в дорогущий сериал телеканала НТВ, только с Уиллом Смитом. Весь экшн поставлен вроде бы бодро и сносно, но почему-то выглядит и звучит до мучительного чудовищно, будь это погоня на цветастых мопедах, идиотская драка в катакомбах или финальная перестрелка, где из экрана в рапиде изящно летят чипсы и сухарики – одинаково вызывающие только лишь недоумение эпизоды.

Спецэффекты, графика, CG-модель 23-летнего Смита времен, кажется, «Дня независимости» или первых «Людей в черном», где художники из питерджексоновского Weta Digital отрисовали, бедные, каждый полигон на коже, при всем при этом, скажем так, вовсе не удивляет и нисколько не поражает. Каких-то по-настоящему революционных вещей – идей или, может, сцен - Энг Ли в «Гемини» не предлагает, как бы вам не кричали с каждого постера или из трейлера. Это очень старомодное по сюжету, и более-менее технологически современное, сырое экспериментальное кино и на остальные 50% - кат-сцены компьютерной игры, где Клайв Оуэн лишь смешно кусается, а компьютерно-криповый Смит трясет губой и плачет натуральнее, чем настоящий. В остальном – омерзительное и бездарное творение Ли, впустую потраченные усилия. Пиксели на ветер.