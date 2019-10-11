0
15:29
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
14:27
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
13:18
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
12:54
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
12:45
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
12:16
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
12:02
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
Еще новости
Общество

В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов

В Псковской области проводится полномасштабная работа по выявлению недобросовестных таксистов. Об этом 11 октября сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин на встрече с журналистами. Он отметил, что мероприятия выполняются совместно с сотрудниками ГИБДД, в ближайшее время к ним будут привлечены налоговые органы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин уточнил, что пассажиры, обращаясь за помощью к такого рода таксистам, экономят, в первую очередь, на своей безопасности. И рекомендовал прибегать к услугам лицензированного такси.

Эксперты настаивают: с 2017 года рынок недегальных такси в России вырос на 35 процентов, в ряде регионов страны такие водители составляют примерно половину всех коммерческих автоперевозок. 

По мнению сотрдников ГИБДД, в подобного рода компаниях, не прошедших лицензирование, не так высоки требования к принимаемым на работу кадрам, что сказывается на качестве их вождения, на росте количества ДТП. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
11 октября 2019
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
11 октября 2019
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
11 октября 2019
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11 октября 2019
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
11 октября 2019
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
11 октября 2019
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла
11 октября 2019
Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла

Идет загрузка...