В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов

12:45, 11 октября 2019, ПАИ

В Псковской области проводится полномасштабная работа по выявлению недобросовестных таксистов. Об этом 11 октября сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин на встрече с журналистами. Он отметил, что мероприятия выполняются совместно с сотрудниками ГИБДД, в ближайшее время к ним будут привлечены налоговые органы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Елкин уточнил, что пассажиры, обращаясь за помощью к такого рода таксистам, экономят, в первую очередь, на своей безопасности. И рекомендовал прибегать к услугам лицензированного такси.

Эксперты настаивают: с 2017 года рынок недегальных такси в России вырос на 35 процентов, в ряде регионов страны такие водители составляют примерно половину всех коммерческих автоперевозок.

По мнению сотрдников ГИБДД, в подобного рода компаниях, не прошедших лицензирование, не так высоки требования к принимаемым на работу кадрам, что сказывается на качестве их вождения, на росте количества ДТП.