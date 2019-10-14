Псковская область подготовит предложения в программу модернизации первичного звена здравоохранения к 1 ноября

15:21, 14 октября 2019, ПАИ

Предложения по проекту программы модернизации первичного звена здравоохранения должны быть подготовлены к 1 ноября, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такое поручение он дал региональному комитету по здравоохранению на заседании администрации области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нужно представить к 15 ноября, так как Псковская область должна двигаться быстрее, чем остальные регионы. «Мы должны быть в первой десятке, потому что у нас самая сложная ситуация», - заявил губернатор.

О подготовке проекта программы модернизации первичного звена здравоохранения рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. По ее словам, сейчас на повестке дня стоит ветхий фонд, высокий дефицит кадров, который пагубно влияет на оказание первичной медицинской помощи. Спикер подчеркнула, что основным принципом должно быть обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи с максимальным ее приближением к месту жительства, работы или обучения. Марина Гаращенко сообщила, что вскоре комитет разработает паспорта для каждой медицинской организации для ликвидации кадровой проблемы.

Она напомнила, что до 1 июля 2020 года в регионе должна быть принята и утверждена региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения, и поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание к проблемам здравоохранения и помощь в их решении.

«Если найти решение проблем в здравоохранении в Псковской области, другим регионам будет легче», - заявил губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что все проблемы, которые есть у других субъектов, сосредоточены в Псковской области. В связи с этим Михаил Ведерников попросил включить его в рабочую группу по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Он также напомнил, что в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года Псковская область получит 10 млрд рублей.