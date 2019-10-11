Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул

20:38, 11 октября 2019, ПАИ

Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних школьных каникул. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Эксперты отмечают, что направление «Москва – Псков» является самым доступным для перелетов в этот период в разрезе всей России. По их данным, стоимость перелёта из Москвы в Псков и обратно в период школьных каникул составляет от 3 тысяч 79 рублей.

Также дешевыми признаны направления «Москва – Казань» (от 3 тысяч 397 рублей) и «Москва – Санкт-Петербург (от 3 тысяч 498 рублей). За границу и обратно в это время дешевле всего можно слетать в Латвию – от 4 тысяч 394 рублей, в Венгрию – от 4 тысяч 648 рублей и в Белоруссию – от 4 тысяч 978 рублей.

При этом эксперты интернет-сервиса отмечают, что средний чек авиабилета туда-обратно по России на пассажира-школьника в период школьных каникул снизился с 8 тысяч 397 до 8 тысяч 289 рублей, то есть стал дешевле на 1,3%. За границу – вырос с 21 тысяч 124 до 26 тысяч 350 рублей, то есть на 24%.

Осенние каникулы у российских школьников будут с 26 октября по 5 ноября.

Благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в октябре 2018 года восстановлено авиасообщение между Псковом и Москвой, а также организованы полёты в Сочи. В планах открытие маршрутов до Калининградской области, Минеральных Вод, Риги (Латвия) и Таллина (Эстония).