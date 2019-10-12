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Общество

Новый сервис для жалоб по вывозу мусора доступен псковичам

Жители Псковской области могут обратиться на сайт «РЭО Радар» для того, чтобы сообщить о нарушениях утилизации мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по строительству и ЖКХ.

Новый сервис Российского экологического оператора собирает жалобы жителей по поводу проблем с вывозом мусора. Для того чтобы сообщить о соответствующем нарушении, на сайте необходимо кратко описать проблему, указать её расположение и прикрепить фотографии.

Обращение гражданина проходит модерацию в течение суток, а затем, если оно не будет отклонено с указанием причины, направляется в компетентный орган, который отправит жалобу региональному оператору, назначит срок для решения данной проблемы и проконтролирует ее исполнение.

По истечении данного срока публикуется ответ о результате работы по устранению проблемы с подтверждением решения или предложением нового срока ее устранения.

С 1 января в России начался переход на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах России.

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  • Ситуация с ТКО в Псковской области
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