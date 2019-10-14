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Общество

Сезон гриппа и ОРВИ преждевременно начался в России

В России сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше, чем в прошлом году. Роспотребнадзор зафиксировал раннюю покупку лекарств от этих заболеваний, пишет газета «Известия».

По данным Минздрава, с 26 августа по 1 сентября спрос на средства от вирусов вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном покупают иммуностимуляторы, препараты от кашля и насморка.

В Минздраве отметили, что в 2019 году закуплены более 60 млн доз вакцин от гриппа. Из них - около 19 млн для детей и более 41 млн для взрослых. Вакцинация населения от гриппа продолжается. К этому моменту прививки сделали более 30 млн человек. По состоянию на 4 октября в Псковской области за счет федерального бюджета привито против гриппа 150 тысяч 583 человека.

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