Роструд: Работа в праздники оплачивается вдвойне

10:35, 14 октября 2019, ПАИ

За работу в праздничные дни россиянам полагается двойная оплата или день отдыха, который работник может взять вместо оплаты только по своему желанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Роструда.

В ведомстве подчеркнули, что привлекать к работе в праздники и выходные можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. Однако есть ситуации, когда сотрудника могут вызвать на работу без его согласия: это предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также военное положение.

Если труд работника оплачивается сдельно, то выходному или праздничному дню соответствуют двойные расценки. Тем, кому зарплату считают по тарифам, работодатель должен выплатить не менее двойной ставки. В то же время вместо денег работник может взять выходной день, но только по своему желанию.

В ноябре жители России будут отдыхать три дня подряд – с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные для россиян будут уже на новогодние каникулы - с 1 по 8 января. С графиком праздников и выходных в 2020 году можно ознакомиться здесь>>>