Концерт Лолиты Милявской в Пскове отменен

17:22, 14 октября 2019, ПАИ

Концерт Лолиты Милявской в Пскове отменен по причине низких продаж билетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

«В качестве творческого извинения зрителям с билетами на этот концерт предлагаем приобрести билеты со скидной в 30% на концерты Веры Брежневой, Ларисы Рубальской или на спектакль «Любовные письма», - отмечается в официальном аккаунте БКЗ в Instagram.

Лолита должна была выступить с программой «Мне 55», в которую вошли хиты певицы и песни из нового альбома «Раневская», вышедшего в 2018 году. Концерт должен был состоятся 19 октября в большом зале Псковской областной филармонии.