Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября

18:10, 14 октября 2019, ПАИ

До 1 ноября у дома № 20 на улице Шестака в Пскове проведут работы по восстановлению асфальтового покрытия и установке бордюрного камня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России.

Ранее работники ЖЭКО №2 (Псков) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВДВ) не приняли меры по восстановлению асфальтового покрытия в месте проведения ремонтных работ, направленных на устранение технологического порыва сети холодного водоснабжения.

Отмечается, что в отношении ответственных должностных лиц ЖЭКО №2 назначили служебную проверку. Ситуация взята на контроль руководством Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России.