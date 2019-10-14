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Общество

Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»

Псковская епархия по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона выделила средства для помощи реабилитационному центру «Ручей» на приобретение матрасов, подушек, одеял и постельного белья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.

Отмечается, что такой просьбой к митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону обратился директор АНО «Реабилитационный центр «Ручей»» Игорь Герасимов.

Реабилитационный центр «Ручей» работает в деревне Родовое Палкинского района оказывает помощь людям в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями, а также их близким, которые страдают созависимостью.

Митрополит Тихон отмечал, что с губернатором Михаилом Ведерниковым он сделает Псковскую область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи

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