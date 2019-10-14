Министерство культуры России поддержало упрощение возрастной маркировки

21:54, 14 октября 2019, ПАИ

Министерство культуры России поддержало упразднение всей возрастной маркировки, кроме «18+», на произведениях искусства. Как пишет ТАСС, об этом 14 октября сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

«Мы рады, что сейчас в Государственной думе такой подход встречает понимание - упростить эту практику, уменьшить количество ограничений, связанных с возрастной маркировкой. Те ограничения, которые останутся, должны быть в абсолютном исполнении, не должно быть никаких способов обойти их. Подходы депутатов к снятию излишних ограничений и ужесточение требований по соблюдению действующей - они мной полностью разделяются. Ведомство с самого начала придерживалось именно этих принципов», – приводит его слова издание.

Владимир Мединский отметил, что излишнее количество ограничений делает сложным контроль за их исполнением. «Сегодня каждый фильм получает ограничения, но при этом никто не следит за тем, ходят дети на фильмы с маркировкой «18+» или не ходят, никакой нет ответственности на кинопрокатчиках и кинотеатрах в плане ограничения доступа», - добавил он.

Депутатский законопроект, упраздняющий большую часть существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, был перевнесен в Госдуму 9 октября. Согласно законопроекту, обязательным останется лишь отсечение «18+», промежуточная маркировка от «0+» по «16+» будет упразднена.

16 мая участница медиафорума Общероссийского народного фронта, врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова рассказала президенту России Владимиру Путину о претензиях Роскомнадзора из-за неправильной возрастной маркировки зрелищных мероприятий.