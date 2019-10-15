Ганзейскую дирекцию по проведению праздников ликвидируют в Пскове

14:01, 15 октября 2019, ПАИ

В Пскове приступили к ликвидации муниципального автономного учреждения культуры города «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Соответствующее постановление за подписью исполняющего полномочия главы администрации Пскова Александра Коновалова опубликовано на сайте администрации Пскова.

Согласно постановлению должна быть создана комиссия по ликвидации «Ганзейская дирекция по проведению праздников». Её возглавит руководитель Ганзейской дирекции Татьяна Пустошкина.

Учреждение культуры должно быть ликвидировано в течение 6 месяцев с момента подписания постановления – 6 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова занимались подготовкой Ганзы. На псковских Ганзейских днях побывали более 200 тысяч человек.

Ганзейская дирекция по проведению праздников была создана в сентябре 2018 года. Директором учреждения культуры была Татьяна Пустошкина. Ганзейская дирекция занималась информированием гостей Ганзы-2019, а также тех, кто на местах занимался подготовкой и проведением праздничных площадок.