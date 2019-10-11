Псковичка Александра Васильева привезла «бронзу» с турнира по настольному теннису в Финляндии

14:30, 15 октября 2019, ПАИ

Псковичка Александра Васильева завоевала бронзовую медаль на турнире по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который состоялся в Финляндии с 11 по 14 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Александра Васильева потеряла возможность ходить из-за неудачной операции на позвоночнике, это произошло 14 лет назад. Уже 6,5 лет спортсменка занимается настольным теннисом и регулярно завоёвывает призовые места на российских и международных соревнованиях.

По итогам 2015 года она одержала победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».