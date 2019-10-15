За фейковые новости впервые оштрафовали в России

14:24, 15 октября 2019, ПАИ

В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал на 200 тысяч рублей издательский дом «Момент истины», а главного редактора издания Евгения Гнеушева – на 60 тысяч рублей. Их обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15. КоАП РФ), сообщает ТАСС.

Причиной разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе ролики, загруженные на YouTube-канал. Один из таких - видеоматериал «Срочно! В России готовит революцию Майдан». Гиперссылки на публикации были размещены в сетевом издании. Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

18 марта президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой РФ закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.