Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках

15:17, 15 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках появится второй в Псковской области клиентский офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Экопром». Первый центр обслуживания уже действует в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации клиентский офис решено разместить на проспекте Ленина, 29. Планируется, что он откроется 8 ноября.

Пока в помещениях продолжаются ремонтные работы, параллельно настраивается оборудование, решается вопрос с сетями. Через некоторое время сюда доставят мебель для сотрудников и посетителей.

«В июне подобный центр мы открыли в Пскове и анонсировали открытие в Великих Луках. За два месяца работы псковский центр показал свою эффективность. Уверены, что так же будет востребован офис и в южной столице области», - подчеркнул директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Великолучане и жители девяти районов южной зоны, которые обслуживает оператор, смогут получать в центре все услуги в режиме «единого окна». Физические и юридические лица получат возможность заключить договоры и произвести расчётно-кассовые операции.

«Принцип работы нового центра будет схожим с псковским. Точно также будет действовать электронная очередь, операторы будут принимать телефонные звонки, специалисты — работать с обращениями физических и юридических лиц», - уточнил директор компании.

В Пскове единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» на лице Льва Толстого, 3 работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.