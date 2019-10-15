0
16:27
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15:47
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
15:17
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
14:57
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
13:47
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
11:59
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Еще новости
Общество

Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках

В Великих Луках появится второй в Псковской области клиентский офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании «Экопром». Первый центр обслуживания уже действует в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации клиентский офис решено разместить на проспекте Ленина, 29. Планируется, что он откроется 8 ноября.

Пока в помещениях продолжаются ремонтные работы, параллельно настраивается оборудование, решается вопрос с сетями. Через некоторое время сюда доставят мебель для сотрудников и посетителей.

«В июне подобный центр мы открыли в Пскове и анонсировали открытие в Великих Луках. За два месяца работы псковский центр показал свою эффективность. Уверены, что так же будет востребован офис и в южной столице области», - подчеркнул директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Великолучане и жители девяти районов южной зоны, которые обслуживает оператор, смогут получать в центре все услуги в режиме «единого окна». Физические и юридические лица получат возможность заключить договоры и произвести расчётно-кассовые операции.

«Принцип работы нового центра будет схожим с псковским. Точно также будет действовать электронная очередь, операторы будут принимать телефонные звонки, специалисты — работать с обращениями физических и юридических лиц», - уточнил директор компании.

В Пскове единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» на лице Льва Толстого, 3 работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
«Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе мусоросортировочного завода Новый сервис для жалоб по вывозу мусора доступен псковичам Интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров создадут в Псковской области Сергей Елизаров: Компания «Экопром» активно сотрудничает с активистами ОНФ На Талабских островах проведут совместный с региональным оператором субботник В Пскове проходит месячник по благоустройству и подготовке города к зиме 100 миллионов рублей превысили долги псковичей за вывоз мусора Полмиллиарда рублей вложила компания «Экопром» в техническое переоборудование Региональный оператор по ТКО в Псковской области уточняет базу данных потребителей Более 750 жителей Псковской области поучаствовали в акции «Сделаем»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15 октября 2019
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15 октября 2019
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
15 октября 2019
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
15 октября 2019
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
15 октября 2019
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
15 октября 2019
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
15 октября 2019
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

Идет загрузка...