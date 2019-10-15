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Общество

Псковским почтовикам повысят зарплату с 1 ноября

В Псковской области у почтальонов и операторов связи вырастет зарплата с 1 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

«В результате реализации программы зарплаты работников отделений почтовой связи в регионе с 1 ноября вырастут в среднем на 20%. В Псковской области повышение коснется 1 тыс. 746 сотрудников», – рассказал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Он уточнил, что «Почта России» планирует в течение полутора лет довести уровень оплаты труда работников отделений почтовой связи в России до среднерыночной по сопоставимым профессиям. На эти цели будет направлено 11,5 млрд рублей собственных средств компании. Программа повышения зарплат коснется почти 224 тысячи почтовых работников.

Сегодня «Почта России» реализует мотивационную программу, в рамках которой сотрудники компании получают частичную оплату путевок в оздоровительные учреждения, страхование работников и их детей. Предусмотрено оказание материальной помощи, поощрение сотрудников и ветеранов в канун профессиональных праздников и в юбилейные даты. Также на предприятии действует программа негосударственного пенсионного обеспечения.

Повышение зарплаты псковским почтовикам анонсировал директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. 

 

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