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Общество

За первые сутки перехода на «цифру» поступило более 800 обращений жителей региона

Оперативный штаб по переходу на цифровое эфирное вещание во вторник, 15 октября, провел заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в заседании приняли участие представитель Министерства цифрового развития и связи Вероника Крючкова, заместитель руководителя Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Назаров. В режиме видеоконференцсвязи к работе оперативного штаба присоединились представители органов власти всех муниципальных образований.

Николай Цветков напомнил, что 14 октября в Псковской области отключен аналоговый телевизионный сигнал, на смену которого пришло цифровое телевизионное вещание. Работа штаба будет проводиться ежедневно, чтобы в оперативном режиме анализировать ситуацию в муниципалитетах и решать все вопросы, связанные с переходом региона на «цифру».

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов проинформировал, что за первые сутки с момента перехода на цифру зафиксировано увеличение числа обращений. Всего было зафиксировано более 800 обращений. Так, на региональную «горячую линию» (8-800-100-60-11) поступило более 530 обращений, в том числе и на дополнительный колл-центр МФЦ, еще более 280 — на федеральную «горячую линию» (8-800-220-20-02). На данный момент практически все обращения отработаны.

Из всех звонков около 200 — обращения с просьбой о волонтерской помощи. В настоящее время помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования в регионе готовы оказать более 300 волонтеров.

В рамках заседания оперативного штаба были заслушаны руководители органов местного самоуправления, которые доложили о том, как построена оперативная работа с населением. В рамках «цифровой переклички» был рассмотрен ряд частных вопросов, в первую очередь связанный с переходом на «цифру» жителей удаленных населенных пунктов на селе.

«Мы идем в хорошем, штатном режиме. Видно, что регион хорошо подготовился. Необходимо не ослаблять внимания. Первая неделя обещает быть напряженной, поэтому работа по-прежнему должна вестись в усиленном режиме», — заключил Николай Цветков и поблагодарил участников оперативного штаба за продуктивную совместную работу.

Напомним, в настоящее время на частотах аналогового телевидения размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание

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