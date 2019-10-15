За первые сутки перехода на «цифру» поступило более 800 обращений жителей региона

19:48, 15 октября 2019, ПАИ

Оперативный штаб по переходу на цифровое эфирное вещание во вторник, 15 октября, провел заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в заседании приняли участие представитель Министерства цифрового развития и связи Вероника Крючкова, заместитель руководителя Российской телевизионной и радиовещательной сети Дмитрий Назаров. В режиме видеоконференцсвязи к работе оперативного штаба присоединились представители органов власти всех муниципальных образований.

Николай Цветков напомнил, что 14 октября в Псковской области отключен аналоговый телевизионный сигнал, на смену которого пришло цифровое телевизионное вещание. Работа штаба будет проводиться ежедневно, чтобы в оперативном режиме анализировать ситуацию в муниципалитетах и решать все вопросы, связанные с переходом региона на «цифру».

Первый заместитель начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов проинформировал, что за первые сутки с момента перехода на цифру зафиксировано увеличение числа обращений. Всего было зафиксировано более 800 обращений. Так, на региональную «горячую линию» (8-800-100-60-11) поступило более 530 обращений, в том числе и на дополнительный колл-центр МФЦ, еще более 280 — на федеральную «горячую линию» (8-800-220-20-02). На данный момент практически все обращения отработаны.

Из всех звонков около 200 — обращения с просьбой о волонтерской помощи. В настоящее время помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования в регионе готовы оказать более 300 волонтеров.

В рамках заседания оперативного штаба были заслушаны руководители органов местного самоуправления, которые доложили о том, как построена оперативная работа с населением. В рамках «цифровой переклички» был рассмотрен ряд частных вопросов, в первую очередь связанный с переходом на «цифру» жителей удаленных населенных пунктов на селе.

«Мы идем в хорошем, штатном режиме. Видно, что регион хорошо подготовился. Необходимо не ослаблять внимания. Первая неделя обещает быть напряженной, поэтому работа по-прежнему должна вестись в усиленном режиме», — заключил Николай Цветков и поблагодарил участников оперативного штаба за продуктивную совместную работу.

Напомним, в настоящее время на частотах аналогового телевидения размещен видеоролик с инструкцией перехода на цифровое телевещание