Река Великая, Чудское и Псковское озёра покроются льдом к 21 ноября

10:22, 16 октября 2019, ПАИ

По прогнозам, лёд на реке Великой, Чудском и Псковском озёрах появится 19-21 ноября, сообщает Администрация «Волго-Балт» со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС (Росгидромет) от 14 октября. При этом в Псковской области в ноябре прогнозируют температуру воздуха выше нормы.

Аналогичные даты определены для ледостава на озере Ильмень в западной части Новгородской области и реке Волхов (Новгородская и Ленинградская области). Река Свирь на северо-востоке Ленинградской области покроется льдом к 21 ноября, петербургская Нева - 24 ноября.

В Санкт-Петербурге не позднее 15 ноября перестанут разводить мосты в связи с окончанием навигации и пропуска судов через шлюзы в реке Неве. Ожидается, что на Водораздельном канале ледостав может произойти 12 ноября, Верхней Шексне — 15 ноября, Белом озере — 17 ноября, Приладожских каналах — 20 ноября.

Судовладельцев и судоводителей просят учитывать эту информацию при планировании рейсов и заблаговременно определить места отстоя/зимовки судов. Самостоятельно двигаться во льдах могут суда, имеющие соответствующий класс.