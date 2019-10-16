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Общество

Администрация Псковской областной филармонии прокомментировала решение Александра Либа уйти с должности

Администрация Псковской областной филармонии прокомментировала решение заслуженного артиста России Александра Либа уйти с должности художественного руководителя ансамбля русской музыки «Псков».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила, что намерение Александра Либа покинуть пост руководителя ансамбля на встречах не поднималось. «Именно поэтому я не хочу сейчас давать официальный комментарий по данному вопросу. Может быть он устал», - сказала она.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Александр Либ подтвердил желание покинуть должность. «Пора уже», - отметил он. По его словам, руководить ансамблем должен молодой инструменталист, с новыми идеями.

Александр Либ на сцене уже 45 лет, а ансамблем русской музыки «Псков» он руководит 35 лет. В этом году ансамблю исполняется 40 лет. Юбилейный концерт музыкального коллектива пройдет 20 октября в большом концертном зале филармонии.

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