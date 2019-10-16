В Псковском областном колледже искусств проведут капремонт
Музыкальное отделение капитально отремонтируют в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млн 712 тыс. 530 рублей, средства будут предоставлены из бюджета Псковской области.
Подрядчику предстоит заменить оконные блоки, витражи и входные группы, отремонтировать фойе и спортивный зал, отмостку. Работы нужно завершить до 23 декабря.
Проведение аукциона запланировано на 23 октября.
В 2019 году на модернизацию колледжа выделены более 42 млн рублей. В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» у учебного учреждения появились новая мебель, магнитно-маркерные доски, оборудование для библиотеки, учебно-методические пособия. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова колледжу выделили еще 32 млн рублей из областного бюджета на замену окон и ремонт ряда помещений. В сентябре проведены работы по замене кровли.