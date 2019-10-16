Бюст десантника 6-й роты Дениса Стребина установили в Тверской области

12:14, 16 октября 2019, ПАИ

В Тверской области установили бюст десантника 6-й роты Дениса Стребина, который погиб в Чечне 1 марта 2000 года. Как сообщает портал tvernews.ru, торжественное открытие памятника намечено на 29 октября в Комсомольском сквере города Конаково.

Денис Стребин родился в поселке Редкино Конаковского района 17 августа 1980 года. Окончил Конаковскую среднюю школу № 1, которая теперь носит его имя. В ноябре 1998 года отправился служить в 76-ю Гвардейскую воздушно-десантную Черниговскую Краснознамённую дивизию. В конце января 2000 года был направлен в Чечню.

1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции 6-я рота 76-й дивизии погибла в бою, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. 20-летний гвардии младший сержант Денис Стребин был корректировщиком артиллерии. Получив ранение, он не покинул поле боя и продолжал передавать в эфир координаты целей.

Бойца похоронили в городе Конаково. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

К 20-летию подвига 6-й роты бюсты 84-х героев-десантников появятся на их родине. В Пскове планируется установить бюсты трёх бойцов - Михаила Травина, Владимира Швецова и Романа Афанасьева. В настоящее время идёт процесс согласования места для их размещения.