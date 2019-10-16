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Общество

Герман Петрушко считает отношения с Общественной палатой Псковской области конструктивными

Руководитель «Титан-Полимера» Герман Петрушко назвал отношения, выстроенные с Общественной палатой Псковской области, конструктивными. Об этом он заявил в интервью Псковскому агентству информации. «Секретарь палаты Анатолий Мультах с коллегами держит нас «на прицеле». Подготовились и прислали целый перечень очень точных и компетентных вопросов. Мы на них, конечно, подробно ответили, - сказал он. - Лучше у него спросите, как складывается наше взаимодействие. На мой взгляд, конструктивно. И если у них появляются еще вопросы или необходимость получить какую-то информацию — мы всегда готовы».

Общественная палата взяла под личный контроль ход реализации инвестиционного проекта в регионе. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркивал, что строительство предприятия возможно только после прохождения всех экспертиз, и особое внимание будет уделено вопросам экологии.

По словам Германа Петрушко, государственная экологическая экспертиза и общественные слушания пройдут перед стартом второго этапа проекта - производства ПЭТ-гранул. «Мы идем по всем этапам, предписанных жестким российским законодательством. Мы абсолютно заинтересованы, как и региональные власти, в соблюдении всех норм закона, всех экологических норм», - подчеркнул он.

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