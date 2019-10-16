Псковские эксперты рекомендуют родителям больше доверять своим детям

15:42, 16 октября 2019, ПАИ

Сотрудники правоохранительных органов убеждены: о многих правонарушениях, совершаемых в отношении несовершеннолетних, не сообщается лишь потому, что родители не верят рассказам своих детей. Способствуют этому и отсутствие доверительных отношений в семье, повышенная требовательность пап и мам к ребенку.

«Иногда преступления спустя много лет раскрываются, в таких случаях наблюдается повторная травматизация», - настаивает старший инспектор отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Лариса Булашова.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, данная тема была поднята на встрече с журналистами 16 октября. Эксперт рассказала о проводимой в регионе работе. Помощь на данный момент и психологическую поддержку получают не только жертвы, но и их близкие. Как отметила Лариса Булашова, нередко родители переживают гораздо сильнее самих подростков.

Такого рода поддержка необходима для прохождения всех этапов следственного процесса. «И мальчики, и девочки подвержены психологических травмам в результате преступлений. Гендерные особенности влияют только на то, как ребенок делится переживаниями, - мальчикам в этом отношении сложнее», - уточнила она.

Психологи рекомендуют родителям больше прислушиваться к своим детям, доверять их рассказам, обращать внимание на изменения в поведении детей.