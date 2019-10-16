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Общество

Современные системы освещения появятся в городских автобусах Пскова

Современные системы освещения появятся в городских автобусах Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс», первый автобус, оснащенный светодиодными лампами, уже вышел на линию и будет работать в ночь с 16 на 17 октября.

Второй автобус, оснащенный светодиодной лентой, планируется протестировать 17 октября.

«Тестовый прокат автобусов позволить не только получить актуальную и оперативную обратную связь от работников предприятия, но и произвести анализ работы нового оборудования. Необходимо провести замеры энергопотребления, освещаемости, физиологических аспектов для выбора наиболее оптимального варианта моделей оборудования», - уточнили на предприятии.

Отмечается, что с применением светодиодного оборудования, энергопотребление автобуса снижается в два раза. Это позволяет сократить нагрузку на генератор и обеспечивает более стабильную работу всей электрики в автобусе.

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