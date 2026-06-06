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Общество

Карликовые африканские ёжики поселились в «Птичьем дворике» Пскова

Два карликовых африканских ёжика появились на псковском подворье «Птичий дворик». Об этом сообщается в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

  • В псковском подворье «Птичий дворик» поселились два карликовых африканских ёжика
    Фото: псковское подворье «Птичий дворик»
  • В псковском подворье «Птичий дворик» поселились два карликовых африканских ёжика
    Фото: псковское подворье «Птичий дворик»
  • В псковском подворье «Птичий дворик» поселились два карликовых африканских ёжика
    Фото: псковское подворье «Птичий дворик»
  • В псковском подворье «Птичий дворик» поселились два карликовых африканских ёжика
    Фото: псковское подворье «Птичий дворик»

Оба питомца – самцы. Они недавно прибыли на подворье, обживаются и греются на траве. Посмотреть на новых обитателей можно будет в ближайшие выходные: подворье работает в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00.

Напомним, недавно на подворье «Птичий дворик» появился другой новый обитатель – лисёнок по кличке Лилу. В марте здесь же родилось семеро лисят. В помёте шесть девочек и один мальчик – самый упитанный. Мать щенят Леся практически сразу подпускала к себе сотрудников, давала себя гладить, даже когда вылизывала малышей, и приносила детёныша показать. На подворье это назвали высшей степенью доверия.

Ранее жительница Острова выходила лисёнка, оставшегося без матери, а в Пскове зоозащитники помогали ловить лисят, облюбовавших для жизни центр города.

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