Переменная облачность и дожди ожидаются в Псковской области 7 июня

15:24, 06 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность и местами небольшие кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 7 июня 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Температура воздуха d области составит ночью +9…+14 градусов, днём – от +19 до +24.

Ветер ночью западных направлений, днём – южных направлений со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление низкое.