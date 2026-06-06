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Общество

Переменная облачность и дожди ожидаются в Псковской области 7 июня

Переменная облачность и местами небольшие кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 7 июня 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Фото: ПАИ

Температура воздуха d области составит ночью +9…+14 градусов, днём – от +19 до +24.

Ветер ночью западных направлений, днём – южных направлений со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление низкое.

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Переменная облачность и дожди ожидаются в Псковской области 7 июня

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