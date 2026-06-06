В Пскове ласточки попытались свить гнездо на окне многоэтажки

16:45, 06 июня 2026, ПАИ

Ласточки решили свить гнездо на окне многоэтажного дома в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщила читательница.

«Здравствуйте! Ласточка решила свить гнездо на москитной сетке... Не ждали», – поделилась она. Птицы заприметили окно её квартиры и попытались устроить жильё на москитной сетке, закреплённой на одном из окон.

Отметим, птицы в Псковской области не первый раз выбирают для гнездования непривычные места. В 2023 году житель Гдова обнаружил кладку яиц под капотом своего автомобиля – по мнению ветеринаров, это могли быть представители отряда воробьиных (зарянка, королёк или вьюнок), которых привлекло долгое стояние машины на месте. А в новоржевской деревне Михалкино совсем недавно утки на время заняли жилище аистов.