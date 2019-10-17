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Общество

Ассоциация индустриальных парков России окажет поддержку Псковской области

Ассоциация индустриальных парков России окажет поддержку Псковской области в части методической помощи при создании индустриальных парков. Об этом заявил сопредседатель правления - директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников в ходе встречи бизнес-миссии с представителями администрации Псковской области 17 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Максим Паздников отметил, что Псков – «город прекрасный и очень красивый». По его словам, поскольку Псковская область попала в число 10 регионов, которым назначили кураторов и окажут существенную поддержку, то область «ждут большие достижения».

«Со своей стороны готовы оказывать методическую поддержку в части создания индустриальных парков. Регион, действительно, очень интересный», - добавил Максим Паздников.

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев заявил, что поддерживает тему с индустриальными парками. Он предложил создать один из таких в особой экономической зоне «Моглино», либо рядом с ней.

«Нам нужно подумать, как это реализовать. Потребность есть», - заключил Андрей Михеев.

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