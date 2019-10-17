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Общество

Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность

Директор Детской школы искусств Пскова, заслуженный работник культуры России Виктор Лисенков покинул свою должность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Информация об уходе Виктора Лисенкова появилась в социальных сетях. Сообщалось, что директора Детской школы искусств Пскова уволили, и сделали это некрасиво, без торжественных проводов и слов благодарности.

Однако в школе искусств подчеркнули, что ситуация выглядит несколько иначе. «Никто его не увольнял, он уволился по собственному желанию», - заметила в беседе с корресподентом Псковского агентства информации секретарь Детской школы искусств. 

Виктор Лисенков родился в Пскове в многодетной семье. После окончания учебы он по распределению уехал работать в Бежаницы, где в 19 лет стал директором музыкальной школы. В 1992 году в Пскове на базе музыкальной школы №3 по инициативе Виктора Лисенкова была создана Детская школа искусств. На протяжении многих лет он являлся художественным руководителем и главным дирижером хора «Гармония», который в 1980 году получил почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

В апреле в Детской школе искусств Пскова отмечали 45-летие образовательного учреждения и 70-летие Виктора Лисенкова.

В школе искусств в настоящий момент обучаются около 900 учащихся. В школе работают хор «Гармония», хореографические ансамбли «Бусинки» и «Скобарочка», оркестр русских народных инструментов, театральная студия. Творческий коллектив школы составляет 46 преподавателей, из них 38 - имеют высшую и первую квалификационную категорию. За годы существования Детской школы искусств около 200 выпускников продолжили свое обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. Многие из них стали педагогами, профессиональными музыкантами, художниками, архитекторами.

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