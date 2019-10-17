0
15:00
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
14:48
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
14:07
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
13:43
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
12:13
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
11:40
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
11:15
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Еще новости
Общество

Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии

За два последних года количество зрителей псковской областной филармонии выросло более чем в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора филармонии Елизавету Барышникову, которая заметила, что увеличение охвата населения культурными мероприятиями является одной из приоритетных задач национального проекта «Культура».

По её словам, в 2017 году концерты областной филармонии посетили более 6,6 тысяч человек, а в 2019 году – почти 13,5 тысяч человек. Елизавета Барышникова считает, что привлечь больше зрителей на мероприятия филармонии удалось за счёт увеличения числа концертов симфонического оркестра Псковской области, которым руководит дирижер Николай Хондзинский.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что после того, как симфонический оркестр региона возглавил Николай Хондзинский, учреждению удалось «пробудить интерес псковичей к классической музыке и симфоническому оркестру».

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии создан в 1996 году. С 2007 года музыканты неоднократно гастролировали в странах Прибалтики. С коллективом постоянно сотрудничают солисты Мариинского, Большого и европейских театров. В июле 2018 года главным дирижером оркестра стал художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
17 октября 2019
Состоялась премьера второго клипа псковского музыкального проекта «Йода»
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
17 октября 2019
Ремонт улиц Пароменской и Киселева начинается в Пскове
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
17 октября 2019
Автор музыки к гимну Псковской области станет гостем ПАИ-live
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
17 октября 2019
Школа безопасности «Стоп угроза» претендует на премию «Народное признание»
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
17 октября 2019
Памятник 6-й роте «Купол» в Пскове в рамках ремонта разберут полностью
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
17 октября 2019
Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
17 октября 2019
По приросту урожая зерновых в фермерских хозяйствах Псковская область заняла первое место в СЗФО
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность
17 октября 2019
Директор Детской школы искусств Пскова покинул свою должность

Идет загрузка...