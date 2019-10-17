Вдвое выросло количество зрителей Псковской областной филармонии

11:40, 17 октября 2019, ПАИ

За два последних года количество зрителей псковской областной филармонии выросло более чем в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора филармонии Елизавету Барышникову, которая заметила, что увеличение охвата населения культурными мероприятиями является одной из приоритетных задач национального проекта «Культура».

По её словам, в 2017 году концерты областной филармонии посетили более 6,6 тысяч человек, а в 2019 году – почти 13,5 тысяч человек. Елизавета Барышникова считает, что привлечь больше зрителей на мероприятия филармонии удалось за счёт увеличения числа концертов симфонического оркестра Псковской области, которым руководит дирижер Николай Хондзинский.

Елизавета Барышникова подчеркнула, что после того, как симфонический оркестр региона возглавил Николай Хондзинский, учреждению удалось «пробудить интерес псковичей к классической музыке и симфоническому оркестру».

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии создан в 1996 году. С 2007 года музыканты неоднократно гастролировали в странах Прибалтики. С коллективом постоянно сотрудничают солисты Мариинского, Большого и европейских театров. В июле 2018 года главным дирижером оркестра стал художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский.